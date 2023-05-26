«Подумайте, прежде чем совать нос»: Сати Казанова о личных вопросах от фанатов

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Артистка разделяет личную жизнь и работу, поэтому обратилась к подписчикам с отдельной просьбой.

Певица Сати Казанова в ходе общения с поклонниками в социальных сетях призвала их не задавать ей личные вопросы.

Поводом для ее замечания стало то, что некоторые фанаты спрашивали артистку о будущих детях. Она считает, что люди не должны лезть в личное и интимное — тем более, если их это совсем не касается.

«Подумайте, почувствуйте, прежде чем совать свой нос в очень личное, интимное, возможно, болезненное. Какое вам дело до того, „когда же дети у меня или еще у кого-то“? Живите свою жизнь», — раскритиковала Казанова любопытных пользователей интернета.

Звезда с 2017 года замужем за итальянцем Стефано Тиоццо. Вместе с ним она в 2019-м уехала жить в Италию, но в скором времени вновь вернулась в Россию.

В прошлом году знаменитость призналась, что мечтает о двоих детях. Однако в настоящее время неизвестно, есть ли у нее наследники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж-итальянец Сати Казановой пожаловался на хамство и «пофигизм россиян».