Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Президент Александр Вучич подписал соответствующий приказ.

Армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщает местное издание «Вечере новости».

Президент страны Александр Вучич подписал соответствующий приказ, в рамках которого предусмотрено срочное движение военных в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Также Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Известно, что причиной всего этого послужила попытка властей самопровозглашенной республики поставить на севере края мэрами албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления. Проживающее в этой местности сербское большинство бойкотировало голосование.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.