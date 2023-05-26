Путин предложил объявить в РФ пятилетие созидательного предпринимательского труда

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Между тем президент призвал наполнить данную инициативу конкретной работой.

Владимир Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. Свою инициативу президент озвучил на встрече с «Деловой Россией».

Так, Путин предложил наполнить предложение конкретной работой в сфере улучшения делового и инвестиционного климата.

«Эта работа ведется, ее нужно продолжать, рост эффективности и модернизации отраслей экономики, кадры и профессиональные образования, новые форматы государственного и частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами и так далее. Ждем здесь содержательных предложений от „Деловой России“, РСПП, „Опоры России“ и других бизнес-объединений», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что в России подготовили концепцию технологического развития до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.