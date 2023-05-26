Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне СВО

Фото, видео: Reuters / Reuters Photographer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также были сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня. Что еще произошло на Украине за ночь?

За прошедшие сутки силами российской армии были перехвачены две крылатые ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Storm Shadow. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, средствами противовоздушной обороны также были перехвачены: оперативно тактическая ракета «Гром-2» и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«За сутки уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка Луганской народной республики, Артемовск Донецкой народной республики, Голая Пристань, Великая Лепетиха Херсонской области, Комсомольское и Токмак Запорожской области», — заявил Конашенков.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ.