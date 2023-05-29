«Не выходи замуж за первого мужа»: Алла Довлатова об ошибках юности

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Известная радиоведущая воспитывает трех дочек и сына.

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова не ограничивает своих детей. Своими методами воспитания она эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Все разрешаю. <…> Нет никаких запретов, потому что мне кажется, что запретный плод сладок», — объяснила телеведущая.

По мнению Довлатовой, многие ошибки молодые люди совершают из-за строгих родителей, которые держали их в ежовых рукавицах.

«У меня вчера была в эфире на „Русском радио“ тема: „Что бы вы сказали себе выпускнику?“. И я сама себе бы сказала: не выходи замуж за первого мужа. И я вспомнила, почему я это сделала. Потому что родители держали меня в жестких рамках», — призналась телеведущая.

При этом Довлатова отметила, что отсутствие запретов должно быть в разумных пределах, и базовые вещи в воспитании необходимо соблюдать.

«Конечно, я стараюсь, чтобы она (шестилетняя дочь Мария — Прим.ред.) правильно питалась: она не пьет лимонады газированные сладкие, чтобы не было привыкания. <…> Если говорить о гаджетах, конечно, гаджеты, с одной стороны, — это зло. Но с другой стороны, они так быстро развиваются, поэтому она играет в какие-то игры, просто, конечно, не целый день», — рассказала Довлатова.

За плохие оценки телеведущая тоже не ругает своих детей. Довлатова убеждена, что ребенка важно поддерживать и наполнять его верой в себя.

«У нас папа ругает. Этого вполне достаточно. А я подхожу, когда они расстраиваются, и говорю: «Ничего страшного. Исправишь. Любую ошибку можно исправить, особенно в школе», — отметила телеведущая.

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