МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний Салливана

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Американский политик фактически одобрил удары боевиков по России.

Россия выразила протест американскому посольству из-за высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, который фактически одобрил удары киевского режима по Крыму и Белгородской области. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что заявления американской стороны о не поощрении таких атак лицемерны и лживы, поскольку поставки оружия и боеприпасов для осуществления террористических актов не прекращаются.

«С российской стороны акцентировано, что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями. Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — отметили в МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России, где им вручили ноту протеста из-за отсутствия у Москвы результатов расследований теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».