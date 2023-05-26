«Немедленно и без каких-либо условий»: Песков о разморозке российских активов
Песков: российские активы должны разморозить без каких-либо условий
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; AP; 5-tv.ru
Иначе эти страны нарушают все нормы и правила, считают в Кремле.
Страны, посягнувшие на российские активы, должны разморозить их без каких-либо условий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как внутреннего законодательства, так и международного права», — заявил Песков.
В начале прошлого года западные страны в ответ на спецоперацию по защите Донбасса заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ. Чуть более месяца назад стало известно о том, что президент США Джо Байден подумывает передать резервы Центробанка России на восстановление Украины. А несколько дней назад страны G7 решили — блокировка российских активов будет продлена до момента завершения украинского конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны ЕС отчитались о заморозке активов Центробанка.