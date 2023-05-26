В эконом-классе: в сети выставили на продажу авиабилет на имя Юрия Шатунова

Авиабилет на имя Юрия Шатунова продают в Екатеринбурге за 90 тысяч рублей

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Продавец утверждает, что раритет достался ему от сестры-стюардессы.

На одном из сервисов онлайн-объявлений в Екатеринбурге выставили на продажу билет Москва — Казань на имя экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает издание KP.RU.

Продавец утверждает, что документ является настоящим, несмотря на то, что отрывная часть на нем сохранена. Раритет можно приобрести не менее чем за 90 тысяч рублей — торговаться владелец отказывается.

Судя по указанному месту, кресло Шатунова находилось в эконом-классе. Во всяком случае, певец и правда мог улететь по этому билету: он выписан на рейс до Казани от 16 января 2022 года, а уже на следующий день там прошел его концерт, который множество раз переносился из-за коронавирусных ограничений.

«Не хотел его вообще продавать, если бы не жизненные обстоятельства. Это как инвестиции — с каждым годом все дороже», — рассказал журналистам владелец билета.

Мужчина уверяет, что посадочный талон экс-солиста «Ласкового мая» достался ему от сестры-стюардессы.

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