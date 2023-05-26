«Убогая повестка»: Рябков призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Россия будет и дальше вести диалог с теми, кто придет к власти в Америке.

Не имеет значения, кто придет к власти в США в 2024 году, ведь Москве и Вашингтону необходимо заниматься управлением кризиса в отношениях в любом случае. Об этом рассказал в интервью изданию «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я в данном случае абстрагируюсь полностью от оценок, у кого какие шансы в начинающейся предвыборной гонке в США, что там будет происходить — это не наше дело, нас это совершенно не касается», — заявил Рябков.

Также он добавил, что РФ будет и дальше вести диалог с теми, кто придет к власти в США и с теми, кто будет занимать другие должности.

«Это не вопрос какого-то перечня приоритетов, никоим образом. У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах она несет элемент угрозы дальнейшего обострения — вот этим надо заниматься», — продолжил Рябков.

До этого чиновник называл текущее состояние российско-американских отношений «крахом». По его мнению, обновленная концепция американской политики отражает антироссийские взгляды Вашингтона и непринятие России как самостоятельной и суверенной державы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США.