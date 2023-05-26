Указ подписан: коронавирусных ограничений в Крыму больше нет

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Страшная пандемия 2019 года уже почти забыта.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о снятии всех ограничений, введенных в республике в связи с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте провительства РК.

Стоит отметить, что в середине мая в федеральном Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили о смене публикации данных с ежедневной до еженедельной. При этом 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об отмене статуса пандемии у коронавируса.

Однако после так называемого «ухода» COVID-19, россияне стали бояться другой инфекции — птичий грипп. Например, в Сыктывкаре ввели карантин из-за этого заболевания. В том числе вирус обнаружили у диких птиц, обитавших у Борисовского пруда в Москве. Как сообщал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин установил карантин в некоторых районах города.