Задержаны еще трое членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников

ФСБ: в КБР задержаны трое боевиков, причастных к убийству псковских десантников в 2000 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Пресс-служба ФСБ РФ

На данный момент продолжается розыск всех участников вооруженного нападения 2000 года.

ФСБ России задержала еще членов бандформирований террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщает ведомство.

«В ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ была сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР): Батырова А., (1980 года рождения), Казанчева А., (1971 года рождения) и Накусова Т., (1979 года рождения), входивших в так называемый «кабардинский джамаат», — говорится в сообщении.

Известно, что все мужчины были задержаны для предъявления обвинения по статьям за бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В скором времени им должны избрать меру пресечения.

На данный момент все еще идет розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба.

Речь идет о расследовании уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в районе чеченского села Улус-Керт вооруженной бандой под руководством террористов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда в результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверо были ранены.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в СК заявили о задержании еще одного члена банды Басаева.