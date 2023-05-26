Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Heine; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Свою деятельность Штаты шифруют под сценарием якобы «гуманитарного» воздействия.

Соединенные Штаты планировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору образцов возбудителей опасных инфекций. По информации Минобороны РФ, речь идет о чуме, сибирской язве и туляремии.

Отмечается, что такие работы США проводят под сценарием якобы «гуманитарного» воздействия. Так, Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS) с базовой частью в научно-исследовательском институте сухопутных войск США имени Уолтера Рида.

Между тем уточняется, что данная организация несколько лет подготавливала украинский персонал.

«Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают участие института <…> в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 годы», — уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Так, по его словам, на Украине изучили 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, провели полногеномное секвенирование 52 изолятов, что подтверждает планы США по превращению территории в плацдарм для развертывания воинских контингентов НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины полностью лежит на Соединенных Штатах. Таким мнением поделилась в своем докладе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.