Грозит ампутация: что стало с мужчиной после 24-часового секс-марафона

Врач-уролог Бепольский заявил, что мужчине с некрозом пениса после 24 часов секса может грозить смерть

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После такого ему может грозить не только ампутация полового органа, но и даже смерть.

Недавно в Италии 50-летний мужчина устроил с женой 24-часовой секс-марафон и оказался в больнице. В результате длительных любовных утех у него травмировался половой орган и развился некроз тканей.

Врачи не давали комментариев о ходе лечения пациента, но сообщили, что ему грозит ампутация полового члена. Кандидат медицинский наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский заявил изданию «Страсти», что подобные случаи в практике случаются достаточно редко.

По мнению специалиста, к заболеванию могли привести длительные занятия любовью на протяжении 15 и более часов. Также среди возможных причин — употребление препаратов для потенции или же наркотических веществ.

При этом принимать препараты для лечения эректильной дисфункции без назначения доктора нельзя. Эксперт считает, что помочь пациенту еще возможно.

Возможный курс лечения включает в себя спектр специализированных методов. Например, интенсивная инфузионная терапия антибиотиками или лазероантибиотикотерапия, оксигенотерапия, дезинтоксикационная терапия, дезагрегантная терапия, витаминотерапия.

Белопольский не исключает того, что к госпитализации могли привести и другие сопутствующие заболевания мужчины. Некроз тканей — это серьезная проблема и при стремительном распространении недуга вероятен летальный исход.

Это, в частности, характерно для людей с хроническими диагнозами. Например, с трофическими язвами — поражениями вен, которые долго не заживают.

Бывают и случаи, когда некроз удается остановить, но они менее распространены. Чтобы спасти человеку жизнь, зачастую приходится производить ампутацию пораженного органа, заключает Белопольский.

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