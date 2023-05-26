В Энергодаре пресекли покушение на жизнь журналиста федерального СМИ

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По информации властей, к произошедшему может быть причастна украинская сторона.

В Энергодаре Запорожской области был предотвращен теракт, который, по предварительной информации, готовили против российского журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом сообщает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, к этому причастна украинская сторона. Имя журналиста и название СМИ, в котором он работает, пока неизвестны.

«Ведутся следственные действия. Подробности позже», — написал Рогов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как как ФСБ задержала «ядерных террористов» с Украины.