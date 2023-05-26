Слышны взрывы: в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Предупреждение распространилась на всю территорию страны.
На фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Взрывы на Днепропетровщине», — сказано в сообщении журналистов.
Сейчас воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, кроме западных областей. Первые сирены прозвучали в Сумской и Черниговской областях, а затем в Полтавской и Черкасской.
Взрывы звучат в Киевской области и в Киеве. Также их слышали в Днепропетровской и Харьковской областях.
Специальная военная операция началась в начале 24 февраля 2022 года. Об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Цель военных действий ВС РФ в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел очередной взрыв.