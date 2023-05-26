Исключат и разделят: страны ЕС готовы нарушить права Венгрии из-за ее поддержки РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter Bibikow; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Когда Запад пытается навредить Москве, то наоборот приносит ей пользу. К примеру — укрепление отношений с Будапештом.

Слово «объединение», часто подразумевает собой дружбу и сплоченность. Европейский союз — объединение, включающее в себя 27 европейских государств. Но есть ли в нем вышеуказанные качества? Вряд ли по-настоящему дружное единство «избавляется» от тех, кто не пляшет под чужую дудку, как, например, ЕС поступил с Венгрией. После критики антироссийских санкций стало известно о намерении Европарламента проголосовать против председательства Будапешта в Евросоюзе. Возможно ли такое? На эту тему высказался политолог Антон Бредихин.

«Подобный шаг Европарламента вполне реалистичен, и он основывается в первую очередь на том, что Венгрия последовательно поддерживает РФ и, соответственно, выступает <…> в Европе по защите интересов нашей страны. Поэтому принимается подобное решение, ввиду его политизированности и, как раз, взаимосвязи с Россией, конечно, оно может быть принято и запущено к реализации», — сказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.

При этом подобный сценарий является нарушением прав Венгрии, как государства, входящего в Европейский союз. У Будапешта есть все полномочия на председательство в ЕС. По мнению политолога, следующей целью союза будет исключение Венгрии из состава объединения.

При этом возможно так называемое разделение со стороны ЕС на очень авторитетных и не очень значимых стран. Первые смогут председательствовать и влиять на общие решения, а вторые будут ограничены в правах и лишены участия в управлении союзом.

В том числе Бредихин предположил, что если Будапешт ограничат в председательстве, то вместо него будет другая страна, которая должна быть следующая по очереди.

«На российско-вергерских отношениях подобное решение отразится более чем позитивно. То есть, Венгрия еще больше убедится в верности своего курса, в верности своей внешней политики, направленной на выстраивание конструктивного взаимодействия с нашей страной и, соответственно, каждый такой удар со стороны Брюсселя будет все активнее продвигать те или иные страны в сторону Москвы», — сказал Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия не поддержала санкции против китайских компаний.