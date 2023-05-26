«Не попадает в ноты, но привлекательна»: историк моды Васильев высказался про Бузову

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Ведущий популярной в прошлом программы о моде и стиле отметил, что Бузова на сцене в основном берет не талантом петь, а образами.

Певица Ольга Бузова, как и любая истинная женщина, любит красоваться в нарядах и вызывать ажиотаж у публики. Благодаря чему и заслужила похвалу историка моды Александра Васильева. Он в эфире программы «Вы держитесь» на одном из телеканалов отметил, что артистка своими образа достойна модного звания.

«Бузова очень стройная женщина, следит за собой. К сожалению, не попадает в ноты, когда поет и использует фонограмму, но на сцене выглядит привлекательно, в стиле Юдашкина, как Барби. Валентин очень любил, чтобы были талия, корсетик и что-нибудь летящее или облегающее», — пояснил телеведущий.

К слову, карьера Бузовой складывается куда успешнее, нежели личная жизнь. За 37 лет она была замужем лишь раз. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и встретила блогера Давида Манукяна. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое ЧП заставило Ольгу Бузову поднять на уши весь поезд и изрядно понервничать.