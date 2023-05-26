Зеленая повестка: в Петербурге открылся Невский международный экологический конгресс

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Он объединил защитников природы и тех, кто уже сегодня готов к модернизации предприятий ради чистого будущего страны.

Вопросы экологии обсуждают в эти дни в Петербурге. В северной столице открылся десятый Невский международный экологический конгресс. Он объединил защитников природы и тех, кто уже сегодня готов к модернизации предприятий ради чистого будущего страны. Роман Ишмухаметов выяснил все о последних трендах зеленой повестки.

Когда Красноярск не затягивает дымом от лесных пожаров, город накрывает смог от угольной пыли. Как и многие промышленные центры страны. От Нижнего Тагила до Магнитогорска, от Норильска до Череповца — в 12 крупных городах страны благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» — количество вредных выбросов должно сократится к 2030 году в два раза.

«Вы знаете, на промышленных предприятиях, которые входят в систему квотирования, в систему регулирования государственного в том числе, у них есть комплексный план развития. В этих комплексных планах закладываются именно те меры, которые являются приоритетными и воздействуют на приоритетные вещества за счет снижения выбросов, за счет изменения технологий», — объяснила Нина Зайцева, научный руководитель ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

Проверить качество воздуха сразу в режиме реального времени сегодня можно с помощью таких вот мобильных лабораторий. Метеозонд как пылесос всасывает воздух, а дальше — дело техники.

«Мы можем анализировать такие важные значения как оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, а также взвешенные вещества», — рассказал инженер отдела контроля атмосферного воздуха Сергей Кузнецов.

На экологическом конгрессе в Петербурге говорят о свежем воздухе и чистой воде, о жизни мегаполисов и глубинки.

Буквально в пятидесяти километрах от Северной столицы на полигоне Красный бор хранится вся таблица Менделеева. Полвека туда свозили токсичные отходы со всего Советского Союза. Специалисты «Росатома» ликвидируют опасную свалку.

«Первый этап работа произведен и угрозы экологической катастрофы на сегодняшний день нет. Для того чтобы зараженная почва, она есть достаточно глубоко, не приносила вреда окружающей среде, будет выстраиваться защита Глубоко в земле. Надеемся до 2025 года работы завершить», — заявил Алексей Лихачев, генеральный директор «Ростатома».

Примерно такие же работы «Росатом» сейчас ведет на Байкале и Ангаре, полной грудью задышал Челябинск — там специалисты ликвидировали крупнейшую в Европе свалку, приступили к рекультивации Магнитогорского полигона. Слишком много человечество намусорило за последние двести лет

«Двести лет назад численность населения Земли была один миллиард. И мы за двести лет увеличили эту численность в восемь раз как минимум. И только за последние двести лет мы успели вдвое сократить площадь лесов», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нужно и леса восстанавливать, и параллельно уменьшать объем выбросов углекислого газа, используя атомную энергетику, например. Пятая часть всего электричества вырабатывается на АЭС. В то время как Европа расконсервирует свои угольные станции, наша страна будет развивать этот чистый источник энергии.

«Только до 2035 года нам нужно построить 17 блоков, два из них уже в стадии, так сказать, высокой готовности — это Курская АЭС. Два разворачиваются дополнительно на Ленинградской атомной станции», — отметил Алексей Лихачев.

Сделать чище свой дом может каждый из нас, просто не складывая весь мусор в одну корзину. Каждый россиянин в среднем в год выкидывает по 500 килограммов пластика. Но как говорят экологи, это не мусор — это сырье для чего угодно. Возможно, скоро в российских дворах появятся вот такие велошредеры, в которых и пластик можно переработать, и физкультурой заняться.