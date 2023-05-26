Уволился с престижной работы: кто идет добровольцами в зону СВО

Тысячи россиян отправляются в пункты отбора для службы в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

Бойцам предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей.

Тысячи добровольцев в настоящее время меняют мирные профессии на военные специальности. Корреспондент Владислав Тамошаускас — о тех, кто решил связать свою жизнь с армией.

На гражданке он — водитель автобуса, а на передовой — командир гранатометного взвода. За подчеркнутой сдержанностью скрывается опыт бывалого воина: Ухуме Магомедову даже позывной дали красноречивый — «Старый».

В сентябре годичный контракт с Министерством обороны истек, Ухума вернулся домой. Теперь он вновь готовится поменять руль автобуса на станковый гранатомет.

Вадим Осадчий уволился с престижной работы и подписал контракт на военную службу. Отправки на передовую он добивался больше трех месяцев — из-за травмы колена пришлось доказывать боеготовность.

Причем желающих встать на передний край обороны сегодня тысячи по всей стране. Для добровольцев в городах массово открываются специализированные пункты отбора на службу по контракту.

Причем для удобства процедуру проверки и оформления документов максимально упростили. От момента обращения до подписания контракта проходит не больше суток.

Пункт отбора работает по принципу единого окна. Контрактник поступает на службу лишь после заключения медицинской комиссии.

По самым отдаленным городам и селам курсируют мобильные пункты. Также для каждого бойца предусмотрена единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей.

И социальные льготы доступны не только участнику спецоперации, но и всем членам его семьи. Полный список социальных гарантий доступен на сайте службапоконтракту.рф.

Вступить в ряды ВС РФ могут желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Причем войсковой опыт необязателен — перед отправкой на передовую каждому предстоит освоить или вспомнить боевые навыки.

Новобранцы проходят подготовку от действующих офицеров прямиком из зоны СВО. Все тренировки максимально приближены к реальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре родных брата уничтожают огневые позиции ВСУ в зоне специальной военной операции.