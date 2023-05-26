Пошли по своей повестке: как прошли переговоры по Нагорному Карабаху в Кремле

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На кону — мирное соглашение. Его ждет вся Евразия.

Ситуация в Нагорном Карабахе развивается в сторону урегулирования. Об этом президент России Владимир Путин заявил на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

Она состоялась после продолжительных двусторонних бесед президента России с каждым из лидеров. О деталях и итогах переговоров — корреспондент Николай Иванов.

По расписанию переговоры России, Азербайджана и Армении должны были состояться после заседания Евразийского совета в Кремле. Но в Андреевском зале, за круглым столом, Алиев и Пашинян пошли по своей повестке.

Начался разговор со слова «коридор» — его произнес президент Азербайджана. Коридоры у всех — свои, Алиев — про Зангезурский. Он должен соединить эксклав — Нахичеванскую автономию — с другими регионами Азербайджана, и пройти по территории Армении.

Пашинян говорил про Лачинский коридор. Он соединяет Карабах с Арменией. На кону — мирное соглашение, его ждет вся Евразия.

«Коридор, дорога, прочее и прочее — это важно, и здесь есть определенные противоречия, но гораздо важнее то, о чем сейчас сказали и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении. Что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренность», — сказал Путин.

Армения согласилась признать Карабах территорией Азербайджана. Но в потенциальном договоре принципиальна каждая запятая.

Путин также решил встретиться с лидерами по отдельности. По итогам диалога каких-либо противоречий выявлено не было.

Затем состоялась трехсторонняя встреча, однако Пашинян и Алиев по ее итогам к прессе не вышли. Через неделю вице-премьеры стран соберутся в Москве еще раз — а, значит, перспектива мирного соглашения между Баку и Ереваном осязаема.