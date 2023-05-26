Громят противника: как работают экипажи танков Т-90 в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Машины в любой момент готовы уничтожать позиции врага.

Парк бронетехники танковых подразделений, что действуют на южном направлении спецоперации, пополнился новыми машинами. За работой танкистов наблюдает корреспондент Мери Бадунц.

Модернизированные Т-90 хорошо зарекомендовали себя в бою. Экипажи громят противника, умело используя их вооружение, маневренность и системы управления огнем.

Командир экипажа вспоминает один из самых сложных и ключевых боев. Противник в очередной раз вел разведку боем. Сражались, что говорится, лицом к лицу, на расстоянии 300-400 метров.

Боец с позывным «Лебедь» подчеркнул, что им с помощью трех танков удалось «сжечь роту». Сейчас танкисты сменили позиции. Обустроились и хорошенько закопались.

Такие огневые позиции здесь повсюду. Танки замаскированы так, чтобы противник не смог обнаружить. Выявить их можно разве что по характерному звуку.

Но сейчас поступила команда — в небе беспилотник противника. Пока ожидаем.

В капонирах — новенькие «прорывы», так называют танк Т-90. Танкисты работают при любой погоде. Начался проливной дождь. Становится достаточно громко. Машина завелась и готова к работе.

Название «прорыв» говорит само за себя. А эти кадры наглядно иллюстрируют, на что он способен.

Экипаж Т-90 получили недавно. Обучение прошли быстро. И сейчас 56-тонная машина готова в любой момент сбросить маскировку и сорваться с места, чтобы уничтожить позиции врага.