«Снимаю парик»: историк моды Васильев оценил вызывающие образы Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На шестом десятке поп-король не сдает обороты и каждым выходом на сцену удивляет публику вновь и вновь.

Певец Филипп Киркоров не жалеет денег на свои концертные костюмы, которые порой кажутся безумными. Он не брезгует перьями, стразами, пайетками, обтягивающими штанами и другими яркими деталями. И все труды не зря. Историк моды Александр Васильев, несмотря на частую критику со стороны публики образов знаменитости, высоко оценил стиль Киркорова.

«Кто удивительным образом не сдает позиции — так это Филипп Киркоров. Как ему удается в этом котле выплыть? Браво, я снимаю парик. Одет несколько провокативно, ничего такого патриотического не поет, но молодец», — отметил он в эфире программы «Вы держитесь» на одном из телеканалов.

К слову, за десятилетия нахождения на сцене Киркоров перемерил немало эпатажных нарядов. Так, зрители могли видеть его в костюме инопланетянина, а на голове красовалась шляпа, усыпанная стеклянными осколками. Также в образе ковбоя, в костюме из перьев и страз, в кимоно. В конце прошлого года, перед тем, как лечь на операционный стол, он шокировал публику и вовсе в полупрозрачных лосинах с узором татуировок, под которыми отчетливо виднелось нижнее белье. Казалось, что Киркоров забыл надеть часть костюма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Филипп Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами.