ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами западного производства, есть раненые
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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
В ход идут американские «Хаймарсы» и британские ракеты «Сторм Шэдоу».
Всю ночь ВСУ наносят массированные удары по городам Запорожской области: Бердянску, Токмаку, Васильевке и другим. В ход идут американские «Хаймарсы» и британские ракеты «Сторм Шэдоу». В Бердянске, в частности, под огнем оказался район порта.
Продолжают обстреливать и донецкую Горловку. Число раненых выросло до семи человек. Среди пострадавших двое детей — девочки шести и восьми лет. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой.