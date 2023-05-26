«Методы известны»: военный политолог назвал новую цель ВСУ после атак на Россию

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Где теперь украинские боевики попытаются использовать тактику террористов?

Вооруженные силы Украины после провокации в Белгородской области попытаются провести диверсии в Белоруссии. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал военный политолог Олег Иванников.

«В дальнейшем такие провокации возможны уже именно на белорусской территории, так как есть военное соединение имени Калиновского. Это подразделение состоит преимущественно из уроженцев Республики Беларусь, и оно точно по такому же принципу будет использовано в террористической деятельности», — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что все методы известны еще со временем Советского Союза. Провокации были и на польско-белорусской границе, и на советско-польской в начале зарождения государства.

«Поэтому методы все достаточно хорошо известны. Пытаются деморализовать население на приграничных территориях, посеять панику, неуверенность в госорганах власти, в возможностях правоохранительных органов защитить свое население», — добавил он.

Но в случае с Белоруссией Украина понимает, что Россия незамедлительно отреагирует на атаки и направит в страну всю необходимую помощь.

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