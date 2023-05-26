На Москву обрушились ливни: под воду ушли десятки улиц

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В некоторых местах вода была даже в подъездах и лифтах.

И сначала кадры из Москвы, улицы которой сегодня ушли под воду одна за другой. Началось все на востоке города, где полил настоящий тропический ливень.

В некоторых местах лужи были такой глубины, что пешеходам приходилось разуваться, чтобы не испортить обувь. Не легче было и автомобилистам — машины могли заглохнуть в любой момент.

А так выглядит один из жилых комплексов в Новой Москве, вода даже в подъездах и лифтах. На парковке — бескрайнее море.

Циклон накрыл и юг страны. В Крыму выпало столько осадков, что людям приходилось буквально переплывать дорогу.