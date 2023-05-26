Вопрос терминологии: в Москве обсудили проблему Нагорного Карабаха

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Встреча Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева продлилась всего 20 минут, однако стороны смогли договориться о дальнейших действиях.

Самое интересное в Москве сегодня происходило в Кремле. Всего 20 минут продлилась встреча Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Обсуждали ожидаемо Нагорный Карабах.

Пашинян ранее заявил, что Армения не претендует на спорную территорию. Российский лидер предложил уладить все оставшиеся вопросы в течение недели. И рассказал, в чем камень преткновения.

«Вопрос в терминологиях, конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой, и на наш взгляд, имею в виду всех нас троих - премьер-министра Армении, президента Азербайджана, - это преодолимые препятствия, по большому счету их не существует. Это чисто технические вопросы. Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского, армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут», — сообщил Владимир Путин.