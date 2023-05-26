Бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина объявили в розыск

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Сейчас 51-летний мужчина находится за пределами России.

Правоохранители объявили в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина. В его отношении в марте этого года возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.

По какой именно статье его разыскивают, не сообщили. Он в 2014 году покинул пост проректора вуза, а летом прошлого года был уволен из университета. По данным следствия, Сонин с апреля по июль прошлого года неоднократно публиковал сообщения с ложными сведениями о российских солдатах, защищающих жителей Донбасса. Проанализировав материалы, эксперты пришли к выводу, что в них содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военных. Сейчас экономист находится за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.