«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В горевшем доме проживает брат известного художника. Знаменитость, узнав о ЧП, тут же ринулся туда.

Художник Никас Сафронов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал детали пожара, произошедшего в одной из московских квартир на Никитском бульваре. В загоревшемся доме сейчас проживает его брат. Как только знаменитость узнал о ЧП, тут же рванул туда, так как родственник на звонки не отвечал.

«Мне позвонила команда и сказала, что в доме возгорание, в моей квартире, в которой живет брат. Позвонил брату, он не ответил. Мой помощник сказал, что он зафиксировал дым. Я бросил все и поехал сюда. Приехал сюда и увидел, как горит вторая квартира», — сообщил Сафронов.

Также он отметил, что сгоревшая квартира сдавалась в аренду, помещение использовали как офис. В момент возгорания никого там не было, но почему-то у всех сработала сигнализация, в том числе и в квартире брата Сафронова.

К слову, это не первый пожар в элитном многоэтажном доме на Никитском бульваре. Он уже горел несколько лет назад — в результате трагедии погибли люди. Тогда возгорание в так называемом «звездном доме» началось из-за короткого замыкания. Ситуацию усугубила несогласованная перепланировка квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую причину возгорания в квартире на Никитском бульваре назвал хозяин помещения.