Фото, видео: 5-tv.ru

Детали происшествия уточняются.

Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о многоэтажке, которая уже горела несколько лет назад — в результате трагедии тогда погибли люди. Первые кадры с места событий появились в социальных сетях.

По последним данным, в настоящий момент горит трехкомнатная квартира. Площадь возгорание — 60 квадратных метров. Спасатели уже работают на месте. Удалось экстренно эвакуировать семерых человек.