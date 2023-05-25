Полжизни за истину: суд РФ оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление

Фото, видео: 5-tv.ru

Мужчина потратил 64 года на то, чтобы доказать свою невиновность.

Верховный суд России оправдал пенсионера Фатхулла Исхакова, отсидевшего 13 лет за чужое преступление. Как стало известно 5-tv.ru, настоящий преступник оговорил мужчину в суде, сняв с себя все подозрения. Говоря о выходе на волю, пожилой человек едва сдерживал эмоции.

«Не знаю, как передать вам такие чувства человека, такое страдание, переживание, неизвестно чего ожидания 64 года. <…> Вот я надеюсь сегодня, дай Бог, мне удастся поставить точку», — заявлял Исхаков перед самым началом последнего судебного разбирательства.

Как выяснилось, речь в этом громком деле идет о событиях 1959 года. Тогда в Уфе неизвестный напал сразу на трех женщин. Фатхулла отправили под суд и признали виновным. Впоследствии выяснилось, что доказательства были сфальсифицированы, но прокуратура долгое время не давала согласия на пересмотр дела.

«Время является лучшим свидетелем», — заключил Исхаков, говоря об отмене своего приговора.

Ранее 5-tv.ru рассказал жуткую историю о стримере, насиловавшем девочку в прямом эфире.