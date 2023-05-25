Все сложно: психолог объяснил отказ Романа Костомарова лечиться от депрессии

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; личный архив Андрея Зберовского;5-tv.ru

По словам эксперта, очень много людей после тяжелых ампутаций находят в себе силы жить дальше. Но что сейчас происходит с чемпионом?

Российский фигурист Роман Костомаров сейчас находится не в лучшем психоэмоциональном состоянии после пережитых событий, однако отказывается от помощи психотерапевтов. О том, почему человек может так себя вести в таких случаях, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

По его словам, возможно, Костомарову просто не нужен специалист и у него все в порядке с планами на жизнь. Либо, спортсмен просто не видит необходимости в этом.

«Я подчеркиваю, что он чемпион на серьезном уровне и сила воли у него должна быть достаточно большая. У него же есть родственники, друзья и, может, ему хватает тех людей, которые ему могут дать поддержку и без психолога, поэтому тут просто надо понять, какова его ситуация, что у него в голове, какие планы», — говорит Зберовский.

Также он добавил, что очень много людей после тяжелых ампутаций находят в себе силы, опираясь на знакомых, друзей и на самих себя прежде всего, адаптироваться к жизни.

«У него, конечно, сложная ампутация, сложная форма инвалидности, но и такие люди находят себя. Вспомним знаменитого советского летчика Мересьева, который без ног летал, поэтому все можно, если уверен в своих силах, то это можно только приветствовать. Если у него депрессивное состояние и он отказывается от помощи психолога, то здесь надо, что бы родственники, близкие люди оказали ему такую мотивирующую, наводящую помощь и подсказали. Возможно, привели какие-то известные им примеры успешной работы психолога с человеком», — заключил специалист.

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Состояние его здоровья начало стремительно ухудшаться.

Фигуриста ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а также ЭКМО. В процессе лечения у Костомарова развился сепсис, который и стал причиной ампутации конечностей.

Затем спортсмена разбил микроинсульт. Врачи продолжали усердно бороться за его жизнь и смогли добиться положительной динамики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Роман Костомаров впал в депрессию после ампутации частей конечностей.