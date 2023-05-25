Один из пострадавших при покушении на врио главы МВД ЛНР скончался в больнице
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Фото: Иванов Владимир / ТАСС
Во время теракта несовместимые с жизнью ранения получил 27-летний мужчина.
Один из пострадавших при взрыве в центре Луганска, ранения при котором получил врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, скончался в больнице. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Он уточнил, что речь идет о 27-летнем мужчине.
«Тяжелое состояние не позволяло организовать транспортировку в федеральные клиники. Луганские медики сделали все возможное, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В заключение своего заявления он выразил соболезновая семье погибшего.
Покушение на жизнь врио главы МВД Игоря Корнета было реализовано 15 мая. Взрывное устройство сдетонировало в барбершопе в центре Луганска. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корнет перенес сложную операцию.