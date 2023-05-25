Пожар произошел в торговом центре Istinye Park в турецком Стамбуле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Onur Dogman; Twitter / Güldenay Sonumut; 5-tv.ru

Что могло стать причиной возгорания? И есть ли пострадавшие?

Крупный пожар начался в торговом центре Istinye Park, который располагается в северной части Стамбула. Об этом сообщило агентство DHA.

Причина произошедшего еще не установлена, однако известно, что очаг пламени был не внутри здания. Предположительно, загорелась наружная обшивка фешенебельного торгового комплекса.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь охватил большой участок здания. Густой столб дыма навис над торговым центром, видны высокие оранжевые языки пламени.

Для ликвидации пожара в район стянулись многочисленные отряды пожарных. Обстоятельства и детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар охватил одну из центральных улиц в Милане. Сообщалось, что в районе Порта Романа прогремел взрыв, а после начался пожар. Огон охватил припаркованные рядом автомобили. Полиция назвала причиной ЧП взрыв баллонов с кислородом, которые находились в одной из фур.