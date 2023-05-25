«А что без валенок?» — Глюкоза огорошила фанатов образом в шубе на море
Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
36-летняя певица похвасталась шикарной фигурой.
Поп-исполнительница Глюкоза (настоящее Наталья Чистякова-Ионова — Прим. ред.) снялась в необычном образе на море и тем самым вызвала споры в сети.
Так, 36-летняя певица поделилась видео, на котором она позирует в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. При этом на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах, а волосы аккуратно выпрямлены. Некоторые подписчики не оценили внешний вид артистки, о чем не постеснялись высказаться в комментариях под постом.
«Зачем шуба?»;
«А что без валенок?»
«Шапки еще не хватает», — написали недоброжелатели.
В то же время нашлись и те фанаты, которым понравился наряд звезды.
«Наташа, чем вы питаетесь, чтобы иметь такую фигуру?»;
«Шуба плюс море — неожиданно круто»;
«Отличный купальник», — восхитились поклонники.
В марте Глюкоза рассказала о режиме питания. Исполнительница заявила, что предпочитает маленькие порции и выбирает питательную и здоровую еду.
Более того, звезда старается использовать заменители сахара и не держит дома продукты с лактозой и глютеном, так как на последние у ее дочери аллергия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Глюкозы надумала съехать от родителей.
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