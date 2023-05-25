В материалы ЕГЭ по географии будут включены новые регионы России

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До начала основного этапа экзамена остались считанные дни: итоговая аттестация начинается уже завтра, 26 мая.

При проведении ЕГЭ по географии в этом году будут использоваться карты с новыми регионами России. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«В материалах ЕГЭ по географии в этом году в карту России будут включены новые регионы», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный курс по новейшей истории для школьников девятых классов включает спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов.

В рамках нового курса «Россия — моя история» дети будут изучать переломные события XX и начала XXI века, включая Великую Отечественную войну и спецоперацию, подчеркнул глава Минпросвещения.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума установила ответственность за распространение неправильных карт России.