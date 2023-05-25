Мало ем, но все равно толстею: какой анализ раскроет причину «застоя» веса

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Эндокринолог перечислила основные симптомы, указывающие на болезни, мешающие похудению.

Всемирный день щитовидной железы отмечается 25 мая. Многие врачи и эксперты говорят о важности этого органа, который вырабатывает гормоны, ответственные за метаболизм, рост и развитие организма.

Самые распространенные заболевания, связанные с ней — гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, зоб и рак щитовидной железы. Даже если они уже развились, их можно держать под контролем с помощью терапии и правильного образа жизни.

Но чем раньше человек обратит внимание на симптомы, тем проще будет подобрать лечение и снять все проявления болезни, сообщает издание KP.RU.

Гипотериоз — когда гормонов мало

Основные симптомы:

Хроническая усталость, слабость, сонливость, апатия;

Когнитивные проблемы: сложно сконцентрироваться на делах, страдает память;

Постоянно кажется, что зябко — часто руки и ноги становятся холодными;

Рост веса, хотя есть больше не стали, и, наоборот — отсутствие аппетита. При этом мучают запоры;

Изменения внешнего вида: появляются отеки вокруг глаз, кожа становится сухой, блеклой и как бы рыхлой. Выпадают волосы (часто выглядят жирными). В целом человек начинает выглядеть намного старше своего возраста.

Гипотиреоз очень похож на другие заболевания, например, анемию, пояснила эксперт и автор книги «Обман веществ», врач-эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова. Часто он сопровождается раздражительностью, когда все и все бесят.

По мнению специалиста, такое состояние похоже на депрессию. Человек все время уставший, можно также заподозрить хронический стресс. Поэтому точно понять, что это гипотериоз, поможет только анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 и Т3 свободные).

Врачи дополнительно могут дать направление на анализ и на другие гормоны: например, пролактин, кортизол. А также можно сделать УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов.

Гипертиреоз — когда много это тоже плохо

Среди наиболее распространенных симптомов гипертиреоза (избыточной работы щитовидной железы):

— Возбужденное состояние, тревожность, беспокойство;

— Потоотделение, учащенный пульс;

— Потеря веса при повышенном аппетите;

— У женщин — сбитый цикл месячных;

— Запоры.

Способ лечения щитовидной железы зависит от вида заболевания. Часто это гормонзаместительная терапия, которая снимает все симптомы стресса, возвращает человеку прежний веселый и бодрый вид.

Но здесь важно менять образ жизни: правильно питаться, быть физически активным и, по возможности, уменьшить стресс. Сбои в работе щитовидной железы зависят от множества факторов (того же стресса, недосыпа, вредных привычек).

Но часто они случаются из-за дефицита йода. Поэтому хорошей тенденцией будет пройти профилактику и включить в рацион продукты, богатые йодом.

Необходимо использовать йодированную соль. Причем солить ей нужно уже готовую еду (например, салаты или готовый теплый суп или второе блюдо): при готовке часть йода разрушается.

«В сутки нам необходимо 120-150 микрограмм йода (беременным 200 микрограмм)», — отмечает Павлова.

Эксперт отмечает, что избыток йода так же опасен, как и его недостаток. Поэтому к приему БАДов или комплексов витаминов с повышенным содержанием нужно относиться осторожно, если нет показаний врача.

К еде следует подходить разумно — стараться не пересаливать пищу даже полезной йодированной солью, ведь ее избыток способен навредить сосудам.

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