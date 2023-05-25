Стала известна дата встречи Владимира Путина с «Деловой Россией»
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Владимир Путин 26 мая проведет встречу с «Деловой Россией»
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства.
Президент России Владимир Путин завтра, 26 мая, проведет встречу с членами организации «Деловая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Данная встреча будет приурочена ко Дню российского предпринимательства.
Также у Путина запланирована церемония вручения государственных наград и двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорил Путин на Евразийском экономическом форуме.