«Скоро все узнаете»: депутат Рады Пуртова опубликовала загадочное фото с Залужным

Депутат Рады Пуртова опубликовала фото с Залужным после сообщений о ранении

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine2

По некоторым данным, военнослужащий был серьезно ранен в зоне СВО, но официальных подтверждений этому не последовало. Кому выгодно молчание?

Народный депутат Украины Анна Пуртова в своем личном блоге опубликовала фотографию с пропавшим с радаров главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Политик также оставила загадочную подпись под постом.

«Скоро все узнаете», — написала она

Депутат Рады Пуртова опубликовала загадочное фото с Залужным. facebook* / aa.purtova

Когда было сделано фото и где, не уточняется. По последней информации в СМИ, Залужный исчез из медийного пространства в связи с тяжелым ранением. Стало известно, что в начале мая он получил закрытую черпно-мозговую травму, а после пережил трепанацию черепа.

Уточняется, что состояние военного усложняется наличием у него сахарного диабета. По предварительным данным, Валерий Залужный больше не сможет продолжать службу.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Армен Гаспарян раскрыл правду о судьбе Залужного и прокомментировал смену курса Украины. По его словам, новость о тяжелом ранении Залужного вполне реальна, а каждый час его молчания это подтверждает.

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