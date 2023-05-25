Чемпион России по хоккею Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни

Фото: russia-hockey.ru

Спортсмен играл в составе «Авангарда».

Чемпион России по хоккею и обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил бывший партнер по команде Максим Сушинский.

При этом он уточнил, что подробностей случившегося не знает.

Известно, что Евгений Хацей играл за многие региональные команды, включая челябинские, ярославские, тюменские и другие.

После завершения игровой карьеры он был генеральным менеджером краснодарской «Кубани» (2012-2014) и ханты-мансийской «Югры» (2015-2018), а также вице-президентом «Авангарда» (2018-2020). В последние годы он работал директором академии «Авангарда».

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