VK представила бета-версию мобильного приложения VK Видео

Фото: vk.com

Теперь юзерам доступны онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

Благодаря внедрению новых технологических решений и оптимизации внутренней архитектуры приложения зрители получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — эффективный прямой канал для взаимодействия с аудиторией.

Бета-версия мобильного приложения VK Видео доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS.

Витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу помогут найти увлекательный контент зрителям любого возраста и с разными интересами. Новый раздел «Тренды» позволит мгновенно окунуться в наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент.

Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

В плеере VK Видео обеспечена минимальная задержка первого кадра при просмотре роликов любой продолжительности. Зрители могут управлять просмотром с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран, ускорять и замедлять видео, включать автосубтитры.

В VK Видео доступен фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture. Интересные моменты в роликах можно быстро находить с помощью тайм-кодов, которые упрощают навигацию. Зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Для входа и регистрации в приложении VK Видео используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети ВКонтакте синхронизируются с мобильным приложением VK Видео.

Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.