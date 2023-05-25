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Глава государства выступил с инициативой в рамках заседания ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Своими идеями он поделился в рамках форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам главы государства, подобное рейтинговое агентство было бы полезно. Благодаря такой организации, отметил он, возможно получать объективную и адекватную оценочную информацию о развивающихся экономических процессах на территории ЕврАзЭС.

Путин отметил, что для разработки инструментов нужны жесткие подходы и принципиальные критерии, в строгом соответствии с которыми и будет выполняться работа. В ином случае, считает он, агентство будет бессмысленным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. По его словам, отношения между лидерами стран-участниц ЕАЭС выстраиваются на принципах взаимной выгоды, уважения и учета национальных интересов.