Так хотела она? Раскрыты подробности прощания с Тиной Тернер

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На связь вышел представитель «королевы рок-н-ролла».

Американская певица Тина Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок — Прим. ред.) умерла в возрасте 83 лет. Артистка скончалась из-за продолжительной болезни, с которой боролась последние годы. Легенда ушла в мир иной в собственном доме недалеко от Цюриха в окружении близких.

Представитель Тернер объявил, что прощание с исполнительницей пройдет непублично.

«Будет частная похоронная церемония, на которой будут присутствовать близкие друзья и семья», — объявил он в социальной сети.

Родилась Тина Тернер 26 ноября 1939 года в городе Натбуш, США. С раннего возраста девушка пела в церковном хоре. Когда повзрослела, она стала бэк-вокалисткой Kings of Rhythm. С этого момента началась ее музыкальная карьера. За свою жизнь певица успела выпустить множество альбомов, которые покоряли музыкальные чарты и входили в топ лучших композиций. Более того, Тернер являлась обладательницей восьми премий «Грэмми».

Смерть легендарной певицы стала ударом для поклонников и ценителей музыки. Вокалистка была настоящей «королевой рок-н-ролла». Ее вклад в музыкальную индустрию бесценен. Ее судьба была нелегкой: бьющий муж-наркоман, тяжелый развод с судами, потеря заработка, рак кишечника, тяжелое лечение и смерть двух любимых сыновей.

В 2018 году старший сын певицы свел счеты с жизнью, а в 2022-м скончался младший ребенок из-за онкологии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пьер-Мари объявила траур из-за смерти Тины Тернер.