Всего два года, а сколько интереса: сестра Фриске показала свою подросшую дочь

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / friske_natalia; 5-tv.ru

Малышка вместе с мамой прогулялась в удивительное место.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала в социальных сетях видео, где рассказала о том, как впервые сводила дочку Луну в океанариум. На кадрах видно, как малышка с интересом наблюдает за подводными существами. Фриске смонтировала самые запоминающиеся моменты посещения учреждения и добавила приятную музыку.

«Первый поход в океанариум, Лу очень понравилось», — подписала публикацию счастливая мать.

37-летняя сестра Фриске воспитывает дочь Луну, которой в прошлом месяце исполнился год. Артистка долгое время мечтала стать мамой. Ей удалось забеременеть лишь с помощью процедуры ЭКО. Свою малышку Фриске воспитывает в одиночку: она рассталась с биологическим отцом Луны еще до ее появления на свет.

Дело в том, что при знакомстве с экс-избранником Наталья откровенно заявила, что ищет донора для ЭКО — он был не против. Пара заключила договор в клинике, но между ними вспыхнули чувства. Через некоторое время он переехал к невесте, всячески поддерживая беременную избранницу. Однако со временем исполнительница заметила, что мужчина не приносит денег в семью, не покупает продукты и не платит за квартиру. Кроме того, пара часто ругалась, поэтому они решили разойтись. Какое-то время звезда поддерживала дружеские взаимоотношения с бывшим. Она даже позволила ему забрать их с Луной из роддома. Через некоторое время Наталья пожалела о своем поступке, объяснив, что все дело было в гормонах.

Сейчас мужчина никак не участвует в воспитании дочери и не помогает семье деньгами. Однако в клинике репродуктивного здоровья у Фриске-младшей еще остался биологический материал экс-бойфренда, поэтому она, возможно, «родит от него» снова.

Новые отношения Фриске в настоящее время заводить не спешит. Все свое свободное время она отдает ребенку, о котором мечтала столько лет.

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