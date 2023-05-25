В МГИМО зафиксировали случай заражения корью, студенты переведены на удаленку
Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за случая кори
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.
В отношении Московского международного государственного института международных отношений (МГИМО) начато эпидемиологическое расследование из-за заболевания корью у одного из студентов третьего курса. Об этом 5-tv.ru сообщили в Роспотребнадзоре.
«В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского д. 76», — говорится в сообщении.
На данный момент также проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью. Ситуация находится на контроле столичного Управления Роспотребнадзора.
Также известно, что студентам и преподавателям было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы.
До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью.