Как отдыхаем в июне-2023: выходные и праздничные дни
12 июня 2023 года объявлен выходным днем в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА
В июне добавится один выходной день для работников пятидневки.
Через неделю наступит первый месяц лета 2023 года. Подготовка к нему идет полным ходом, ведь впереди сезон отпусков и дачной жизни. Чтобы правильно спланировать отдых, URA.RU рассказало о том, какие дни будут выходными.
Выходные и праздничные дни в июне
В июне этого года у граждан, которые работают пятидневную рабочую неделю, будет восемь нерабочих дней (субботы и воскресенья). Но плюсом добавится еще один выходной по случаю Дня России, который традиционно отмечается 12-го числа.
День России
День России — празднуют ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Обычно в этот день президент России вручает государственные премии, а в регионах проходят торжественные концерты. В Москве праздник принято завершать салютом.
Как правильно выбрать отпуск
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, когда выгодней всего брать отпуск в июне 2023 года и как правильно его выбрать.
Лучше всего оформлять отпуск с пятого по девятое число, так как фактически человек будет отдыхать с третьего по 12 включительно или с 13 по 16, тогда будут захватываться дни с десятого по 18-е.
Праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
Васильева отметила, что июнь не самый лучший месяц, когда стоит брать отпуск: для отдыха лучше выбрать август.
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