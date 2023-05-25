Прогноз неблагоприятный: мощные ливни обрушили мост у Адыгеи
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Мост обрушился около Адыгеи из-за мощных ливней
Фото, видео: ВКонтакте / ЧП Майкоп / Адыгея / Новости; 5-tv.ru
Водителям сейчас приходится делать большой крюк.
Этим утром обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ» на поъезде к Майкопу.
Это была временная переправа через реку Фарс, пока идет реконструкция основного моста. На юге России сейчас настолько мощные ливни, что уровень воды уже перешел критическую отметку.
Конструкции подмыло и они не выдержали веса плит. Водителям сейчас приходится делать большой крюк, объезжая разрушенный мост.
Восстановить его планируется до конца суток, если, конечно, уровень воды в реке опустится. Но вот прогноз синоптиков пока неблагоприятный.