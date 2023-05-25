Прогноз неблагоприятный: мощные ливни обрушили мост у Адыгеи

Фото, видео: ВКонтакте / ЧП Майкоп / Адыгея / Новости; 5-tv.ru

Водителям сейчас приходится делать большой крюк.

Этим утром обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ» на поъезде к Майкопу.

Это была временная переправа через реку Фарс, пока идет реконструкция основного моста. На юге России сейчас настолько мощные ливни, что уровень воды уже перешел критическую отметку.

Конструкции подмыло и они не выдержали веса плит. Водителям сейчас приходится делать большой крюк, объезжая разрушенный мост.

Восстановить его планируется до конца суток, если, конечно, уровень воды в реке опустится. Но вот прогноз синоптиков пока неблагоприятный.