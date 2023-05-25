Имитируют работу нотариусов: как лже-юристы массово оставляют россиян без денег
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Лже-юристы массово оставляют россиян без денег
Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru
Какие методы используют аферисты?
Российские суды завалены исками с требованием вернуть деньги, выплаченные юристам-обманщикам.
И речь идет вовсе не об адвокатах-недоучках, а о профессиональных мошенниках, которые, жонглируя юридическими терминами, выманивают сотни тысяч рублей.
Теперь аферисты имитируют работу нотариусов. Какие схемы они используют, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев, пообщавшись с пострадавшими.