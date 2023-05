Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления Сегодня, 20:44 695 695 ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Обнаружить неонацистов позволил российский беспилотник.