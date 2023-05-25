Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Обнаружить неонацистов позволил российский беспилотник.

А сейчас — эксклюзивные кадры работы российской артиллерии. На Авдеевском направлении наши военные точным ударом уничтожили здание, в котором жили националисты, а также гараж с техникой ВСУ.

Судя по видео, боевики сами пренебрегли мерами безопасности и попали в поле зрения российского беспилотника. Дрон засек, как они перегружают боекомплект, это и позволило обнаружить позицию ВСУ.

После подтверждения целей оба объекта были ликвидированы артиллерией 87-го отдельного стрелкового полка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Белогоровки — это небольшой поселок на границе ЛНР и ДНР — активно работает артиллерия российской армии, а именно установки «Гвоздика».