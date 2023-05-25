«Своими руками»: в расписание российских школ может вернуться урок труда

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Министр просвещения РФ рассказал о благоприятном влиянии труда на подростков. По его словам, дело не только в формировании моторики.

Министерство просвещения России рассматривает возможность возобновления преподавания дисциплины труда российским школьникам. Уточняется, что урок труда будет отличаться от урока технологии. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Кравцов отметил, что в российских школах уже есть урок технологии, который дополняет урок цифровой технологии. Однако именно труд, подчеркнул он, позволит детям проявить свои возможности и сделать что-то интересное «своими руками».

Кроме того, в Минпросвещения поддержали инициативу депутата от «Единой России» Андрея Исаева, который предложил внести в Госдуму законопроект, закрепляющий обязанности учащихся трудиться. Исаев считает, что в зависимости от возраста и физических особенностей школьники могли бы помогать учебному заведению — убирать свой класс, озеленять пришкольную территорию, помогать библиотекарям или шить костюмы для театральных школьных постановок.

Как прокомментировал Кравцов, школа действительно должна учить молодых людей бытовым навыкам. Например, не плохо было бы научить мальчишек забивать гвозди, чтобы они могли помогать родителям, отметил он. Глава Минпросвещения заключил, что уроки труда, ко всему прочему, позитивно скажутся на формировании моторики и развитии мышления подрастающего поколения.

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