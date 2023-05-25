«Пошла против природы»: дочь Славы пожаловалась на критику из-за «нестандартных» родов

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Звездная наследница едва ли не впала в депрессию. Что произошло?

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что испытывает давление публики из-за кесарева сечения. Пару месяцев назад наследница артистки осчастливила семью прибавлением. Однако общественность активно дискутирует по поводу того, что роды с помощью кесарева сечения якобы не считаются настоящими.

«Очень часто слышатся такие фразы: „Рожала при помощи кесарева сечения — не рожала сама“. К большому сожалению, существует большой прессинг со стороны общества в отношении девушек, которые рожали неестественным путем», — возмущена дочь Славы.

Молодая мама убеждена, что все это домыслы. До и во время беременности девушка негативно реагировала на подобное и искренне не понимала, как из-за этого можно переживать. Она считала, что любые роды — это огромная работа для организма женщины.

«Появление малыша на свет путем хирургического вмешательства — дело не из простых, так как восстановительный период значительно увеличивается», — написала Александра в социальной сети.

По ее словам, вскоре после рождения сына ее покинула рациональность. Она стала винить себя в том, что роды прошли неестественно и подумала, что у нее будто был выбор.

«Как будто я пошла против природы, и этого шрама могло и не быть. Сразу вспоминается мнение особо умных людей, о том, что женщина должна рожать только сама, иначе она не прочувствует всю прелесть материнства», — сетует дочь артистки.

Звездная наследница поблагодарила близких, которые поддерживают ее в трудное время. Они говорят ей, что она является мамой в любом случае.

«Потихоньку этот загон в моей голове отходит на задний план. От него уже почти ничего не осталось…» — добавила она.

Также Морозова хочет помочь будущим мамам перестать переживать об этом. Она считает, что родившую женщину нужно оберегать и хвалить, потому что она нуждается в заботе.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава показала видео с крещения любимого внука Арсения.